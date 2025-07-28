MOTOCICISME
Cardelús acaba vuitè a la segona cursa a Hongria
Xavi Cardelús va finalitzar en vuitena posició a la segona de les curses del Campionat del Món de Supersport disputades al circuit hongarès de Balaton Park. Després d’haver acabat 11è a la primera carrera, el pilot tricolor va poder entrar al Top-10 a la segona. Cardelús havia sortit 11è, i va anar guanyat posicions fins a arribar a situar-se sisè, tot i que finalment va acabar perdent dos llocs. Un cop acabada la prova, va manifestar que “hem d’estar contents i ho estem per la vuitena posició i per com ha anat la cursa”.
Amb el vuitè lloc d’ahir, Cardelús ocupa ara la 13a posició a la general amb 58 punts.