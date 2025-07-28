VÒLEI PLATJA
Aina Garcia i Naran Casamajor es pengen el bronze a Encamp
Aina Garcia i Naran Casamajor van endur-se el duel fratricida davant de Georgina Aller i Amaya Besnie i van penjar-se la medalla de bronze al Campionat d’Europa sub-17 de petits països de vòlei platja que va fer-se al llarg de setmana a Encamp. Després de la derrota de les dues parelles a les semifinals de dissabte, els dos equips tricolors es van veure les cares en cerca del tercer lloc, que va acabar sent per a Garcia i Casamajor després de superar les seves companyes per 2-1 (21-10, 17-21 i 15-12). A l’altre duel fratricida, el de la final, les islandeses Gautadóttir i Emilsdóttir van imposar-se a les seves compatriotes Valsdóttir i Árnadóttir.
Al campionat masculí, Isaac García i Ot Comas van finalitzar cinquens, mentre que Lucas Prenas i Ferran Martín van tancar la classificació. La victòria aquí va ser també islandesa amb el triomf de Sigurfinnsson i Arnarsson.