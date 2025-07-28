FUTBOL
Abonaments des de 70 euros pel retorn a Segona
L’FC Andorra manté preus populars de cara a la propera campanya
Els aficionats de l’FC Andorra podran gaudir des de 70 euros del retorn de l’equip al futbol professional. El club va presentar ahir la campanya d’abonats per a la temporada 2025-2026 un cop solucionat l’acord per l’estadi sota el lema Ara és el moment. Com ja passava durant els últims anys, l’entitat mantindrà uns preus populars per tal de captar el major número d’abonats possibles, amb renovacions des de 60 euros per als carnets bonificats, i des de 70 per als adults.
Entre avui mateix i dijous el club estableix un període de renovació preferent per als abonats del curs passat, mentre que a partir de divendres serà el torn per a les noves altes. El primer partit de l’FC Andorra com a local a l’Estadi de la FAF serà el diumenge 31 d’agost a les 17.00 hores davant del Burgos.
El duel contra l'Europa es jugarà a Lleida
D’altra banda, el club va anunciar que el duel que s’havia de disputar el dia 2 a l’Estadi Comunal davant de l’Europa es disputarà finalment al Camp d’Esports de Lleida i tindrà finalitats solidàries ja que els diners recaptats amb la taquilla aniran destinats a ajudar el Lleida CF. El club va canviar la gespa del Comunal fa unes setmanes, i davant de la possibilitat que no estigués llesta, va optar per aquesta solució per ajudar també un dels clubs mítics del futbol català que està passant per una situació complicada. El preu de les entrades serà de cinc euros.