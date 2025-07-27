BÀSQUET
La sub-18 cau davant de Xipre i lluitarà pel bronze a Albània
La selecció sub-18 masculina de bàsquet va caure per 75-61 davant de Xipre a les semifinals de l’Europeu C de la categoria i avui lluitarà per la medalla de bronze. Tot i trobar-se al davant un dels clars favorits per endur-se l’or, els tricolors van donar la cara en tot moment i van arribar al descans 42-34. A la represa, van provar d’acostar-se, però van acabar caient davant del combinat xipriota. Marc Rodríguez va ser el millor de la selecció tricolor anotant 14 punts. El partit a la cerca del bronze es disputarà aquesta tarda a partir de les 17.00 hores
D’altra banda, la selecció femenina sub-18 va iniciar la lluita pel cinquè lloc amb una contundent victòria davant de Gibraltar per 49-93 amb 20 punts de Carla Puig i 21 de valoració d’Aina Rey. Les tricolors s’enfrontaran avui a Xipre, i si guanyen acabaran cinquenes a l’Europeu C de casa.