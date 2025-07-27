FUTBOL
Primer triomf
Un gol de Théo Le Normand a la segona meitat dona la victòria a l’FC Andorra contra l’Al-Rayyan de Qatar
L’FC Andorra va sumar la primera victòria de la pretemporada després de superar per 1-0 l’Al-Rayyan de Qatar en el duel disputat a La Finca, a Alacant. Després d’una primera meitat sense gols, la diana de Théo Le Normand, que torna al club després d’estar cedit la passada temporada al Terol, va acabar donant el primer triomf a Ibai Gómez com a tricolor.
Els primers minuts van ser espessos i marcats per un domini de pilota de l’FC Andorra, que monopolitzava la possessió, mentre que el conjunt asiàtic intentava sorprendre amb accions individuals dels seus homes més tècnics. Malgrat això, els d’Ibai Gómez no van aconseguir generar gaire perill a l’àrea rival durant el primer temps, i va ser Owono qui va haver d’intervenir en algunes accions a pilota aturada protagonitzades per l’Al-Rayyan. Amb l’inici del segon temps, els tricolors van mantenir la mateixa proposta, però amb més profunditat i arribades. El gol decisiu va arribar al minut 60, quan després d’una recuperació de Martí Vilà, Minsu va conduir la pilota i va assistir Le Normand, que amb una definició subtil per damunt del porter va signar el primer. A partir d’aquest moment, el matx es va decantar clarament cap al bàndol andorrà, que va continuar buscant el segon gol. Manu Nieto, molt actiu durant tota la represa, ho va provar amb un xut amb l’esquerra i, posteriorment, va habilitar Uzkudun, que no va arribar a connectar la rematada per molt poc.
Amb aquesta victòria, l’equip va posar el punt final a l’estada de pretemporada al Pinatar Arena i tornarà cap al país. El següent partit serà divendres vinent al camp del Nàstic de Tarragona.
Ibai, satisfet
L’entrenador de l’FC Andorra, Ibai Gómez, va mostrar-se satisfet pel partit que va fer ahir l’equip i, tot i admetre que “òbviament, hi ha coses a millorar i encara molt camí per recórrer”, va afirmar que “portem només nou dies i estic molt, molt satisfet i, fins i tot, sorprès de l’evolució de l’equip”. A més, va valorar positivament l’estada a Múrcia.
EL CLUB CONFIRMA L'ACORD PER JUGAR A ENCAMP
Segons va explicar l’entitat, LaLiga ja ha rebut tota la documentació requerida, i l’Estadi de la FAF podrà acollir l’estrena com a local davant del Burgos del proper 31 d’agost. L’entitat arrencarà demà la campanya d’abonats.