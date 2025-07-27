FUTBOL
L’Olympique de Marsella venç el Girona a Encamp
Els francesos s’imposen amb dos penals de Greenwood i Gouiri
L’Estadi de la FAF va acollir ahir el partit inagural de l’AirCup, el nou torneig de pretemporada que se celebra entre Andorra i Tarragona. En el cas d’ahir, l’Olympique de Marsella i el Girona van enfrontar-se a Encamp i dimarts el conjunt gal jugarà davant del València a Tarragona. El partit, però, no va semblar gens amistós per moments, amb prop de 2.000 seguidors marsellesos desplaçats a Encamp que van ser els encarregats de posar l’ambient a la graderia i pels carrers del poble al llarg de la tarda.
I és que el partit va ser un típic duel de pretemporada amb poc ritme per moments, però amb domini en gairebé tot moment del conjunt francès, que a més de guanyar a la graderia, va fer-ho també sobre la gespa de l’Estadi de la FAF. Més enllà d’un primer tram inicial amb pilota catalana, van ser els gals qui van portar el pes del partit i els que van tenir les ocasions més clares, com un cop de cap de Murillo que va sortir fora. El gol, però, no va arribar fins al minut 35 des del punt de penal. Greenwood va fer una gran jugada individual per la dreta i Herrera el va fer caure dins de l’àrea, i l’atacant britànic no va fallar per fer l’1-0. A la segona meitat el guió va tenir la mateixa història, amb el conjunt de De Zerbi dominant des del primer moment, i amb els francesos fent el 2-0 de penal. En aquest cas va ser Arnau Martínez qui va fer caure a Harit, i Gouiri no va fallar des dels 11 metres per sentenciar el duel.