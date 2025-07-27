MOTOCICLISME
Cardelús acaba desè a la primera cursa a Hongria
Xavi Cardelús va finalitzar en desena posició a la primera cursa del Campionat del Món de Supersport celebrada al circuit de Balaton Park a Hongria. El pilot arrencava en vuitena posició, però ja d’inici va perdre dues places que ja no va poder recuperar a la resta de la cursa. Després de la prova va manifestar que “entrar al Top-10 com avui és important però evidentment vull més perquè ens mereixíem i podem aconseguir més”.
La segona cursa del cap de setmana se celebrarà avui a les 15.15 hores, i està programada a 18 voltes.