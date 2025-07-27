CURSES DE MUNTANYA
Bolet i Orgué guanyen la vertical del Comapedrosa
Jordi Bolet i Laura Orgué van imposar-se a la cursa vertical que va encetar el Mountain Festival Comapedrosa 2025. En el cas de la cursa masculina, Bolet va completar-la en un temps d’1 h 14’38”, superant en tot just nou segons Víctor Bernedo, i en poc més de mig minut Albert Soler. A la femenina, Orgué va guanyar amb més diferència amb un temps d’1 h 27’45” per treure-li més de quatre minuts i mig a Rosa Nieto, i cinc i mig a Ana Murillo.