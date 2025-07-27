BÀSQUET
Artem Pustovyi serà tricolor dues temporades
El pivot ucraïnès de 2,19 metres arriba procedent del Joventut
El MoraBanc Andorra va confirmar ahir el fitxatge d’Artem Pustovyi, que reforçarà el joc interior de l’equip les dues properes temporades. El pivot ucraïnès de 33 anys i 2,19 metres es converteix així en el sostre de l’entitat tricolor, tal com havia avançat el Diari. Nascut a Kherson enguany encetarà la seva 11a temporada jugant a la lliga espanyola, on va aterrar a les files del Monbus Obradoiro, on va ser-hi tres anys. Posteriorment va jugar tres cursos al Barça, un al Gran Canària i un altre a l’UCAM abans de tornar a Santiago de Compostel·la, fins a jugar el curs passat a la Penya. Aquest estiu ha estat jugant a Indonèsia amb el Satria Muda Pertamina, on va compartir vestidor amb Shannon Evans.
Enguany encetarà la seva 11a temporada a la lliga endesa
El general manager del MoraBanc Andorra va destacar que “és un jugador amb una gran trajectòria i que ha jugat a un gran nivell aquesta darrera temporada” i va agregar que “ens ha mostrat des de l’inici les seves ganes de venir a Andorra i ve per tenir una responsabilitat important a la pintura”.