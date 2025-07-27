VÒLEI PLATJA
Andorra es penjarà un bronze femení a Encamp
Andorra va assegurar-se una medalla al Campionat d’Europa sub-17 de petits estats de vòlei platja després de la jornada d’ahir. Les dues parelles femenines (Aina Garcia i Naran Casamajor, i Georgina Aller i Amaya Besnie) van aconseguir l’accés a les semifinals del campionat, i tot i no poder accedir a la gran final, hi haurà un duel fratricida al tercer i quart lloc garantint així un bronze per a dues de les representants del país.
A les semfinals, però, cap de les dues va poder assolir el triomf i totes dues van caure davant de parelles islandeses. Naran i Casamajor van perdre 2-0 (11-21 i 19-21) davant de Valsdóttir i Árnadóttir, mentre que Aller i Besnie van perdre també 2-0 (5-21 i 12-21) davant de Gautadóttir i Emilsdóttir. El duel pel bronze serà a les 10.40 hores.
Al campionat masculí no van anar tant bé les coses i ni Ot Comas i Isaac García ni Lucas Prenas i Ferran Martín van poder accedir a les semifinals. Totes dues parelles van quedar últimes de grup, i no van poder lluitar per les medalles a la pista de vòlei platja de la piscina de La Mola d’Encamp.