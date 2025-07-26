MOTOCICLISME
Vuitena posició de Xavi Cardelús a la Superpole de Balaton Park
Xavi Cardelús sortirà en vuitena posició a la primera de les curses del Campionat del Món de Supersport que es fan al circuit hongarès de Balaton Park després de finalitzar ahir en vuitena posició a la Superpole. El pilot de l’Orelac Verdnatura va estar en tot moment a la part alta de la taula de temps, i finalment va cloure amb el vuitè millor registre tot i patir una caiguda sense conseqüències. Finalment, Cardelús va fer un temps d’1’43”497 que va deixar-lo a 0”69 de la pole position.
Després de la qualificació celebrada ahir, Cardelús va assenyalar que “estic força content amb el dia d’avui i el vuitè lloc aconseguit. Al principi no em sentia del tot a gust, però ho hem resolt ràpid” i va afegir que “és el meu segon millor resultat de la temporada i estic a 6 dècimes de primer i a 3 del segon. Per tant, la valoració és molt bona”.
La cursa d’avui a Balaton Park arrencarà a les 15.15 hores i es faran 18 voltes.