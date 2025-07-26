CICLISME
Triomf del resident Arensman a La Plagne
El resident Thymen Arensman va endur-se la victòria a la 19a etapa del Tour de França celebrada entre Albertville i el port de categoria especial de La Plagne. A l’última jornada de muntanya de la ronda francesa, el corredor neerlandès de l’equip Ineos va atacar a l’última dificultat muntanyosa de la jornada quan era al grup dels grans favorits, i va deixar-los enrere fins a creuar la meta amb dos segons de marge respecte a Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que van estar a punt de caçar-lo als últims metres de la pujada.
Amb la d’ahir, el resident neerlandès va aconseguir la seva segona victòria en la present edició del Tour de França, i va ampliar també el seu palmarès a les grans voltes per etapes, després d’haver sumat també un triomf parcial a La Vuelta a Espanya al 2022 en una jornada amb final a Sierra Nevada.