La sub-18 masculina lluitarà per les medalles a Albània
La selecció sub-18 masculina de bàsquet lluitarà per les medalles a l’Europeu C de la categoria després de finalitzar en segona posició de grup a la lligueta. Els tricolors disputaran avui les semifinals davant de Xipre en busca d’un lloc a la gran final, i en cas de perdre disputaran demà el partit pel bronze. El conjunt xipriota és un dels grans favorits després d’haver guanyat els seus quatre duels a la fase de grups. L’altra semfinal la disputen Luxemburg i Armènia.
Pel que fa al combinat femení, les jugadores de Xavier Jiménez van ser terceres a la lligueta de l’Europeu C que s’està celebrant al Pavelló Joan Alay, i avui encetaran la lluita per les posicions de la cinquena a la setena. Les tricolors jugaran avui contra Gibraltar, i demà amb Xipre.