CICLISME
Moscardó guanya la Cronoescalada del Solà
La cursa impulsada pel comú de la capital i Verdú suma 40 corredors
Òscar Moscardó va guanyar la primera edició de la Cronoescolada del Solà, una prova impulsada conjuntament pel comú d’Andorra la Vella i Joan Verdú i que va comptar amb una quarantena de participants. Com a organitzadors de l’esdeveniment, el cònsol major de la capital, Sergi González, i Joan Verdú van ser els primers a sortir des del BiciLab fins al Rec del Solà, on hi havia situada l’arribada després d’un recorregut d’1,3 quilòmetres i passar pels carrers Gravada de Tobira, Ciutat de Valls i Xavier Mestre Plana fins al cim.
Verdú va acabar novè i González va ser 30è
En aquesta primera edició, el vencedor va ser Oscar Moscardó, que va completar la cronoescalada en 2’56”400, superant en poc més de tres segons el corredor del filial del Caja Rural, Adrià Regada, que va fer un temps de 3’’00”200. Precisament el ciclista reapareixia ahir després de fracturar-se el braç durant la cursa en ruta dels Jocs dels Petits Estats. A més, el podi va completar-lo Nathan Moreau, que va entrar a vuit segons i mig del vencedor. Joan Verdú va entrar al Top-10 amb un novè lloc a 39 segons del millor temps, mentre que el cònsol Sergi González va acabar 30è en una prova que tenia tant vessant esportiu com lúdic.
La cronoescalada va servir com a pròleg per al Mamba Challenge de Joan Verdú, un repte d’alt nivell físic que arrenca avui amb tres recorreguts diferents de 430, 320 i 220 quilòmetres pels ports i carreteres del país.