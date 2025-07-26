BÀSQUET
El MoraBanc confirma el fitxatge de Pustovyi
El pivot ucraïnès signa per dues temporades
El MoraBanc Andorra ha confirmat el fitxatge del pivot Artem Pustovyi, tal i com va avançar el Diari. Es tracta d'un 5 ucraïnès de 33 anys i 2,19 m d'alçada que les últimes temporades havia jugat al Joventut de Badalona. El nou jugador tricolor s'ha compromès dues temporades amb el club, i aquest estiu ha jugat a Indonèsia a les files del Satria Muda Pertamina, on ha compartit vestidor amb un altre tricolor, Shannon Evans.