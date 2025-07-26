FUTBOL
L'FC Andorra s'imposa a l'Al-Rayyan (1-0)
Un gol de Le Normand a la represa ha donat el triomf als tricolors
L'FC Andorra ha superat a l'Al-Rayyan de Qatar per 1-0 sumant així el primer triomf de la pretemporada. El conjunt d'Ibai Gómez n'ha tingut prou amb un gol a la segona meitat de Théo Le Normand per acabar enduent-se la victòria i tancar així l'estada de pretemporada amb el primer èxit del curs.
Després de l'estada a San Pedro del Pinatar (Múrcia) i del duel d'avui a La Finca Resorts, l'equip torna ara cap al país per seguir entrenant abans del proper duel de pretemporada, que serà divendres vinent davant del Nàstic de Tarragona a la ciutat catalana.