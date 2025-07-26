BÀSQUET
Joc exterior completat
El MoraBanc completa el perímetre pel proper curs amb la renovació de Stan Okoye per a les següents dues temporades
El MoraBanc Andorra va completar el seu joc exterior de cara a la propera temporada amb una nova vinculació per a Stan Okoye, que vestirà la samarreta tricolor dos anys, fins al final del curs 2026-2027. L’aler nord-americà amb passaport nigerià va arribar al club fa dos estius, en la campanya del retorn a l’ACB, i durant la seva primera temporada al club va fer 8,3 punts, 2 rebots i 10 crèdits de valoració. En el seu segon curs com a jugador del MoraBanc, va anar clarament de menys a més, amb un paper força discret a l’inici de temporada, però amb una metamorfosi un cop va arribar Joan Plaza a la banqueta, en convertir-se en un dels jugadors més destacats a la segona part de la lliga, i finalitzar la competició amb 7,4 punts, 2,9 rebots i 14 crèdits de valoració mitjana.
Sobre la seva renovació, el general manager de l’entitat, Francesc Solana, va destacar que “hem de valorar-la molt positivament. Sobretot des de la perspectiva que ell, des del primer dia, ens va mostrar les ganes de quedar-se”, i va afegir que “el club ha fet el seu treball amb la planificació de la plantilla i ell ha estat esperant que li traslladéssim l’oferiment de fins on podíem arribar”. Per últim, va afirmar que “el jugador fa un gran esforç i demostra les ganes que tenia d’estar amb nosaltres i ajudar en el projecte del MoraBanc Andorra” i va cloure que “és una gran notícia poder renovar un jugador que ja porta dues temporades amb nosaltres i que ens ha mostrat el que és capaç de fer amb la nostra samarreta. Estem molt contents”.
Així doncs, amb la continuïtat d’Okoye, el club dona per tancat el perímetre, amb Evans, Bassas i Rafa Luz com a tripleta de bases, Kuric i Best com a escortes, i Chumi Ortega, que pot jugar a les dues posicions de fora, i Okoye, com a alers.
Centrats en la zona
Els esforços de la direcció esportiva del MoraBanc se centren ara, doncs, en la pintura. Fins al moment, l’únic moviment confirmat pel club en el joc interior és el fitxatge de l’ala-pivot nord-americà Justin McKoy, i el club hauria d’anunciar properament l’arribada d’Artem Pustovyi, el pivot ucraïnès que és l’altra peça tancada pel joc interior, tal com va explicar en el seu moment el Diari.
A partir d’aquí s’obre una incògnita, ja que la intenció és comptar amb tres jugadors més, sobre el paper un ala-pivot i dos pivots, que completin la rotació en el joc interior, en el que va ser una de les febleses de l’equip la passada temporada (especialment en la posició de cinc).
A més, a la feina als despatxos s’haurà de tenir en compte també el tema de les llicències a nivell dels jugadors de formació o cupos, ja que actualment el MoraBanc en té a tres en plantilla com són Bassas, Luz i Chumi Ortega (a més d’Aaron Ganal). El mínim obligatori a l’ACB per a les plantilles de 12 jugadors és de quatre cupos, així que una de les incorporacions, com a mínim, hauria de ser d’un jugador de formació.
L'ACB CONVOCA ELECCIONS I EL SEVILLA ANIRÀ AL CSD
D’altra banda, el Baloncesto Sevilla va anunciar que portarà al CSD (Consell Superior d’Esports) la decisió de l’Assembla de l’ACB de no acceptar la seva inscripció i demanarà mesures cautelars per poder competir la propera temporada a la Lliga Endesa. A més, el president sevillà no va descartar dur també el cas a la justícia ordinària.