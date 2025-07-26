VÒLEI PLATJA
Doble victòria femenina a l’estrena de l’Europeu sub-17 de Petits Estats
La pista de vòlei platja de la Piscina de la Mola d’Encamp va donar ahir el tret de sortida a l’Europeu sub-17 de Petits Estats de vòlei, amb dues victòries i sis derrotes per a les parelles de la FAVB (Federació Andorrana de Voleibol).
Al campionat femení, tant Aina Garcia i Naran Casamajor com Georgina Aller i Amaya Besnie van sumar una victòria i una derrota a la fase de grups, Garcia i Casamajor van derrotar 2-0 la parella escocesa, mentre que van caure 0-2 davant de les islandeses. A l’altre grup, Aller i Besnie van imposar-se a l’equip irlandès també per 0-2, i avui completaran la fase de grups. Al torneig masculí les coses van anar pitjor per a Andorra, ja que Ot Comas i Isaac García van perdre 1-2 davant d’Irlanda i 0-2 contra Islàndia, mentre que Lucas Prenas i Ferran Martín també van caure als seus dos duels 2-0 contra Escòcia i les Fèroe.