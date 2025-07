Triomf del resident Ben O’Connor al Col de la Loze

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El resident Ben O’Connor va imposar-se a la 18a etapa del Tour de França, la jornada reina d’aquesta edició de la ronda gal·la, amb inici a Vif i final a Courchevel-Col de la Loze després de 171,5 quilòmetres i de pujar també altres ports mítics com el Col del Glandon i el Col de la Madeleine, tots tres de categoria especial.

El resident australià de l’equip Jayco Alula va saltar de l’escapada del dia durant les rampes del Col de la Loze i va acabar entrant en solitari al cim, situat a més de 2.200 metres d’altura, de manera que va superar els corredors que lluiten pel triomf final, Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, en 1’45” i 1’54”, respectivament. Precisament, Pogacar es manté com a líder de la general amb 4’26” sobre Vingegaard.

La jornada no va ser tan positiva per a un altre resident, Enric Mas, que va haver d’abandonar el Tour per problemes al genoll.