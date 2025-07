L’FC Santa Coloma va fer un pas de gegant per classificar-se per a la tercera ronda de la Conference League i igualar la fita aconseguida fa dues temporades després de derrotar a domicili el Polissya ucraïnès per 1-2. En un duel jugat a Presov (Eslovènia), a causa de la guerra entre Ucraïna i Rússia, els colomencs van mostrar el seu caràcter per remuntar el gol inicial del conjunt local just abans del descans i acabar enduent-se la victòria a domicili.

El duel no va arrencar del tot bé per al conjunt colomenc, i és que més enllà d’un inici de tempteig a una banda i l’altra, els ucraïnesos van colpejar primer amb un gol d’Oleksii Hutsuliak als 21 minuts. Lluny d’arronsar-se, però, els colomencs van fer un pas endavant amb el gol en contra, i van poder igualar el matx tot just sis minuts després amb el gol d’Ot Remolins després d’una centrada del lateral David Crespo. I per si això encara fos poc, l’FC Santa Coloma va poder capgirar el marcador abans del descans gràcies a una diana del defensor després d’un teva-meva amb David López que va permetre als de Fede Bessone anar-se’n al vestidor amb avantatge.

Els jugadors colomencs celebren un dels gols.FCSC

A la represa, el Polissya va cremar naus des de l’inici movent peces a la banqueta a la recerca de la remuntada, però els colomencs seguien ben plantats sobre la gespa, més enllà d’alguna aproximació lògica dels ucraïnesos, com un tir al pal de Yosefi. Tot i això, els de Fede Bessone no van renunciar ni molt menys a l’atac, i van anar també a la recerca del tercer gol que deixés més encarrilada encara l’eliminatòria. Al final, el marcador ja no es va tornar a moure, i el conjunt colomenc va poder tornar de terres eslovenes amb la victòria i colpejant primer.

La tornada serà dijous a les 18.00 hores a l’Estadi de la FAF.