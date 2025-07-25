BÀSQUET
Okoye seguirà al MoraBanc fins al 2027
L'aler nord-americà havia acabat contracte
Stan Okoye seguirà dues temporades més al MoraBanc Andorra. L'aler nord-americà amb passaport de Nigèria havia acabat contracte un cop finalitzada la temporada, però ara ha signat un nou vincle amb el club per a les dues properes campanyes. Arribat a l'entitat a l'estiu del 2023, el curs del retorn a l'ACB, el jugador va mostrar una cara nova des de l'arribada de Joan Plaza a la banqueta, quan va passar a ser un dels jugadors més en forma de l'equip.
Sobre aquesta renovació, el GM del MoraBanc, Francesc Solana, ha assenyalat que "hem de valorar molt positivament la renovació de l'Stan. Sobretot des de la perspectiva que ell, des del primer dia, ens va mostrar les ganes de quedar-se", a més d'afegir que "el club ha fet el seu treball amb la planificació de la plantilla i ell ha estat esperant que li traslladéssim l'oferiment de fins on podíem arribar. El jugador fa un gran esforç i demostra les ganes que tenia d'estar amb nosaltres i ajudar en el projecte del MoraBanc Andorra".