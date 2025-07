El MoraBanc fitxa McKoy, un 4 amb potència i llançament exterior

El MoraBanc Andorra va confirmar ahir la segona incorporació de l’estiu amb l’arribada de Justin McKoy, tal com va avançar el Diari. Es tracta d’un ala pivot nord-americà de 24 anys i 2,03 metres d’alçada que es comprometrà una temporada amb l’entitat tricolor. McKoy compta amb bons percentatges des de la línia de tres punts, i destaca també per la seva versatilitat i pel joc sense pilota, a més de la seva important capacitat física.

“Té un talent i una capacitat física que, de ben segur, ens ajudaran a ser competitius”

Francesc Solana, Director esportiu del MoraBanc



La nova incorporació del MoraBanc Andorra arribarà al país després de jugar la lliga d’estiu de l’NBA, on es troba actualment amb els Portland Trail Blazers, mentre que la temporada passada va jugar al Rigas Zelli de Letònia, on va fer 17,1 punts i 7,3 rebots de mitjana, així com al Hapoel Be’er Sheva BC. Aquesta havia estat la seva primera temporada com a professional, i abans va ser cinc anys al bàsquet universitari dels Estats Units, primer amb els Virginia Cavaliers, tot seguit a la universitat de Carolina del Nord, per finalitzar amb un últim curs amb els Rainbow Warriors, l’equip de la universitat de Hawaii.

Sobre aquesta incorporació, el director esportiu del club, Francesc Solana, va destacar que “és un jugador que impactarà molt la gent”, i va agregar que “té un talent i una capacitat física que, de ben segur, ens ajudaran a ser competitius”.