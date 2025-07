Álvaro Peña i Juanda no seguiran a l’FC Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El migcampista Álvaro Peña no seguirà a l’FC Andorra després que el futbolista i l’entitat arribessin ahir a un acord per rescindir el contracte que unia a totes dues parts una temporada més, i tampoc continuarà Juanda Fuentes, que tenia encara contracte en vigor i que sortirà cedit al Nàstic de Tarragona, tal com va explicar el Diari.

Peña va arribar a l’entitat tricolor l’estiu passat, i va fer-ho per la porta gran, i és que va marcar tres gols en els tres primers partits a l’Estadi Nacional, tots amb xuts des de fora de l’àrea. En total, el migcampista va acabar amb sis gols (cinc en lliga i un a la Copa Catalunya), en els 42 duels que va disputar amb la samarreta de l’FC Andorra en totes les competicions. El club va voler agrair-li la seva feina i professionalitat, a més de desitjar-li sort per al futur, ja que el considera a més “un dels herois del segon ascens al futbol professional”.

Pel que fa a l’extrem colombià, va anar de menys a més, i és que amb Ferran Costa a la banqueta va tenir molt poc protagonisme, mentre que amb Beto Company va jugar més. Al final, va disputar 23 partits i va fer dos gols.