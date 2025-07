Triomf de l'FC Santa Coloma davant del Polissya (1-2)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'FC Santa Coloma s'ha imposat per 1-2 al Polissya ucraïnès a l'anada de la segona eliminatòria de la Conference League. En el duel disputat a Presov, Eslovènia, a causa de la guerra entre Rússia i Ucraïna, les coses no han arrencat bé pels colomencs, ja que Hutsuliak ha avançat al Polissya als 21 minuts. Els de Fede Bessone, però, no s'han vingut avall i han pogut capgirar el marcador abans del descans. Primer Ot Remolins ha culminat una centrada de David Crespo, i després ha estat aquest últim qui ha fet de golejador després d'un teva-meva amb David López. A la represa, el conjunt ucraïnès ha cremat naus en busca de l'empat, i l'ha tingut amb una rematada al pal, però els colomencs han anat també a pel tercer, però el marcador ja no s'ha tornat a moure.

El duel de tornada serà dijous que ve a l'Estadi de la FAF a Encamp, i l'FC Santa Coloma en tindrà prou amb un empat per accedir a la tercera ronda de la Conference League.

FITXA TÈCNICA:

POLISSYA: Kudryk; Hadroj (Taylor 46’ (Krushynskyi 65’)), Chobotenko, Mykhailichenko, Beskorovainyi (Sarapii 46’); Babenko, Andriyevskiy; Hutsuliak, Yosefi, André G. (Nazarenko 76’); Haiduchyk (Filippov 60’).

FC SANTA COLOMA: Á. Ruiz; Crespo (Chus Rubio 71’), Sergio R.; Moi, Cisteró (Ross 87’); Arjona, X. Puerto (David López 57); D. López (H. Agharbi 87’), Ot Remolins (Aaron Gallego 87’); Mourelo, A. León.

GOLS: 1-0, Hutsuliak (21’); 1-1, Ot Remolins (27’); 1-2, Crespo (44’).

ÀRBITRE: Jacob Karlsen (Dinamarca).

TARGETES: Groga a Babenko -Polissya-.

ESTADI: Tatran (Presov, Eslovènia).