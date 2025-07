Un triomf i una derrota d’Oriol Martínez a Skopje

Publicat per Redacció Skopje Creat: Actualitzat:

Oriol Martínez va tancar la participació en el Festival Olímpic de la Joventut Europea d’Skopje (Macedònia del Nord) amb una victòria i una derrota a la segona jornada de la fase de grups.

El palista tricolor va encetar el dia amb un triomf contundent davant del macedoni Jakov Jakimovski per 3-0 (11-8, 13-11 i 11-7), i depenia d’ell mateix per passar de fase. Al davant, però, al segon partit de la jornada hi havia el txec Jan Skalda, que va mostrar-se millor que Oriol Martínez i va acabar enduent-se el partit per 3-1 (11-2, 11-7, 8-11 i 11-6), de manera que va deixar el jove palista del Principat en tercer lloc del seu grup.

Avui entrarà en acció Nil Checa a la competició de piragüisme en eslàlom. A partir de les 10.00 hores es faran les sèries de caiac, i des de les 11.24 es faran les de canoa. En cas de classificar-se per a les finals, es disputaran a les 14.00 (caiac) i a les 15.10 (canoa).