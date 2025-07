Les seleccions sub 18 perden davant d’Albània

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les seleccions sub 18 de bàsquet masculina i femenina van caure davant d’Albània als Europeus C de la categoria, que se celebren aquests dies.

Pel que fa a les noies, l’equip va perdre per 66-46 a l’estrena a l’Europeu C de casa, que es disputa al Pavelló Joan Alay. Les de Xavier Jiménez van plantar cara i van arribar al descans cinc avall (31-26), però les albaneses van posar una marxa més a la represa per acabar enduent-se la victòria amb contundència, en un duel que va tenir Anna Llobet (13 punts i 14 de valoració) com a millor tricolor. La sub 18 torna a jugar aquest vespre (19.30 hores) amb Armènia.

Pel que fa al combinat masculí, va caure 57-68 al torneig que se celebra en terres albaneses. El conjunt amfitrió va arrencar molt millor ja des de l’inici i manava per 17-31 al descans. A la represa, Andorra va poder mostrar-se un pèl millor, i va acostar-se fins a acabar caient per 11 punts. Marc Aranda, amb 13 punts i 14 de valoració, va ser el més destacat.

Els tricolors són quarts de grup i avui s’enfrontaran a Malta (17.00 hores).