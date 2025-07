Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra d’Ibai Gómez va encetar ahir el seu camí amb una derrota per 2-0 contra l’Albacete en el primer partit de pretemporada del club tricolor tot just un mes després d’haver ascendit al Toralín davant de la Ponferradina. Evidentment, en tot just la primera prova, i més amb un nou entrenador, no es poden treure encara conclusions al cent per cent del que serà l’FC Andorra aquesta temporada, però sí que es van poder veure pinzellades, tant a nivell col·lectiu com individual, del que pot ser el retorn dels del Principat a la Segona Divisió. En un duel amb dues meitats clarament diferenciades, l’equip va mostrar-se molt millor a la primera meitat que a la segona, en què se’l va veure molt pitjor i superat pel rival.