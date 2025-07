L’Inter Escaldes va perdre per 4-2 contra l’Olimpija de Ljubljana a l’anada de la primera eliminatòria de la Conference League en un duel en què l’equip escaldenc va avançar-se 0-2, però en què Diogo Pinto va fer despertar abruptament del somni els de Felip Ortiz amb un hat-trick en nou minuts per capgirar el marcador. L’Inter, així doncs, torna l’eliminatòria amb una certa vida al país, però haurà de protagonitzar una remuntada gairebé heroica dimarts a l’Estadi de la FAF.

El duel va arrencar de la millor manera possible per als escaldencs, que van tenir la primera gairebé a l’inici i que es van poder avançar abans del primer quart d’hora gràcies a Humanes, que va aprofitar un malentès a la defensa local per fer el 0-1. Lluny de conformar-se, Rafinha va estar a punt de fer el segon abans del descans, però va acabar arribant al minut 51 amb un tir des de la frontal que va acabar entrant per l’escaire.

A partir d’aquí, el somni va passar a ser un malson amb nom propi: Diogo Pinto. L’atacant portuguès havia entrat al terreny de joc al descans, i tres gols seus en tot just nou minuts van capgirar el marcador en favor del conjunt eslovè. I per si això encara no fos prou, Muhamedbegovic va engrandir la ferida amb el 4-2 al minut 80, la qual cosa fa que els escaldencs necessitin un miracle per seguir endavant. És cert que l’Inter no va abaixar els braços en cap moment i va tenir el 4-3 al minut 85 amb una clara acció de Camilo Puentes que va treure el porter Dajcar, però el marcador ja no es va tornar a moure i els de Felip Ortiz hauran de guanyar per dos gols a Encamp per forçar la pròrroga, o tres per passar ronda.

