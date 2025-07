Derrota de l’Atlètic Escaldes davant del Dinamo City (1-2)

Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Escaldes ha perdut 1-2 davant del Dinamo City complicant-se així el seu futur a Europa. Els escaldencs han començat patint, però s’han pogut avançar al marcador a les acaballes de la primera meitat, però a la represa, els visitants han estat molt superiors, i han acabat capgirant el marcador per endur-se el triomf.

Els albanesos han arrencat millor, pressionant molt a dalt i sense deixar gens còmode a l’Atlètic Escaldes, però sense generar tampoc ocasions. A poc a poc, els escaldencs se n’han pogut anar sortint, i han tingut el primer a la mitja hora de joc amb una rematada de Piloto amb el taló que ha atrapat el porter visitant, i cinc minuts després, Gemelson ha obert el marcador amb una bona rematada de cap al segon pal a la sortida d’un córner.

A la represa ha tornat a arrencar millor el Dinamo City, primer amb una falta que ha sortit fregant la creueta, després amb un tir al travesser, i també amb un altre xut des de la frontal que ha estat a punt de suposar l’empat. I tant buscar-lo, l’equip albanès l’ha acabat trobant a l’ocasió que menys perill semblava tenir, quan Marinovich, porter de l’Atlètic, ha comès un error grotesc en un control, i Zabergja li ha pres la pilota i ha fet l’1-1 a plaer. Els escaldencs han seguit patint, però anaven tenint alguna aproximació, com Andrade, amb un tir que ha sortit massa creuat, però al final, veient com anava el partit, ha passat el que havia de passar, l’1-2 albanès per deixar gairebé impossible el passi de ronda per a l’Atlètic. Qardaku, que tot just portava un parell de minuts al camp, ha aprofitat una badada defensiva local a la sortida d’un córner per aparèixer tot sol al segon pal i fer el segon.

Els escaldencs visitaran dijous vinent Albània en busca d’una remuntada gairebé heroica per seguir endavant a Europa.

FITXA TÈCNICA:

ATLÈTIC ESCALDES: Marinovich; Roncal, Carpio, Varo, Andrade; Emanoel, Gemelson (E. Vales 89’), Molina (D. Valero 73’); Domi Berlanga (Blasco 89’), Piloto, David Segura (83’ Adri Gallego).

FC DINAMO CITY: Teqja; Mksi, R. Hoxha, Aliji, Lorran; Gassama (Beqja 83’), Qefalia (Maliqi 96’); Tiago Nani, Bregu (Ferruku 89’); L. Vila (Qardaku 83’), Zabergja.

GOLS: 1-0, Gemelson (42’); 1-1, Zabergja (65’); 1-2, Qardaku (85’)

ÀRBITRE: Tim Marshall (Irlanda del Nord).

TARGETES: Groga a Hoxha, Meksi i Ferruku -Dinamo City-.

ESTADI: Estadi de la FAF, uns 80 espectadors.