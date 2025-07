El VPC renova Hugo Llata i Ricardo Quintino torna al club

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El VPC Andorra segueix perfilant la plantilla per a la propera temporada i va anunciar la renovació d’Hugo Llata, així com el retorn de Ricardo Quintino a l’entitat tricolor. En el cas de Llata, l’ala amplia un any més la seva vinculació amb el club i serà una de les peces importants per a Dani Raya a la Divisió d’Honor B espanyola aquest curs. Pel que fa a Quintino, el segona línia habitual a les convocatòries dels isards, tornarà al VPC després d’haver jugat durant els últims anys a Suïssa.

La de Quintino és la segona incorporació de l’equip per aquest estiu juntament amb l’arribada de Sébastien Causse, mentre que el club havia confirmat ja les renovacions de Bruno Comas, Ramiro Yannetti, Lluc Cunill, Pep Arasanz i Cristian Abarca, a més de la de Dani Raya a la banqueta. El VPC arrencarà la pretemporada el 18 d’agost, i l’inici de la lliga està programat per al 4 o 5 d’octubre al Nacional davant d’El Toro.