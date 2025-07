El futbol femení al país, igual que arreu del món, està vivint una gran evolució durant els últims anys. I més enllà dels resultats que la selecció nacional ha tingut darrerament, un altre dels exemples que ho demostren és com Andorra exporta talent a altres països. Més enllà d’exemples com el de Tere Morató (al València femení) o Neus Rosas (a la Tennessee Wesleyan University als Estats Units), Maria Ruzafa s’ha convertit en la principal rodamon del futbol nacional i afrontarà la seva sisena aventura fora del país en tot just quatre anys després d’incorporar-se a les files del REK (Rethymniaki Enosi Athliton) de la Primera Divisió de Grècia.

Després d’haver jugat a l’Águilas espanyol, en la seva primera aventura internacional, al Niça francès, i a tres equips italians, la Ternana, l’Spezia i el Frosinone, Ruzafa encetarà ara una nova aventura que va començar a forjar-se gràcies a la selecció, i és que l’atacant va explicar al Diari que “tot va arribar perquè em van veure jugar amb la selecció a Grècia i van venir-me a buscar”. I precisament aquest va acabar sent el motiu principal per acceptar aquesta oferta, el fet d’“adonar-me que era un club que s’havia fixat en mi i apostaven molt, i veure com em valoraven i com creien en el meu futbol”. Perquè, de fet, la futbolista comptava amb ofertes a altres països com Espanya, pero va optar per Grècia “com a una decisió més de cor, i vaig guiar-me on de veritat vaig sentir que em volien i apostaven per mi de veritat”, a més d’admetre que “és Primera Divisió, i això és important valorar-ho, ja que les condicions eren molt bones, i crec que era el lloc on millor em podien sortir les coses”.

Grècia serà el quart país on jugui Maria Ruzafa, que reconeix que “he rodat força, però al final és com han anat sortint les coses i les ofertes”, a més de considerar que “mai em tanco portes, i si surt una oportunitat bona i que m’agradi, endavant, perquè no m’importa canviar de país i m’agrada veure noves cultures i el nivell de diferents països”. Tot i això, sí que va admetre que “després d’estar rodant tant, també busques una mica d’estabilitat i estar tranquil·la en un club almenys dos anys”, malgrat ser conscient que “el futbol és també una mica així i mai sapas si estaràs bé en un lloc”. Per triar destí futbolístic també té el seu pes la persona més enllà de la futbolista, i és per això que Ruzafa va afirmar que “les jugadores tenim també vida personal i després d’haver estat a fora tants anys i a llocs diferents, busques un loc on estar a gust i poder fer vida”, a més d’afegir que “aniré a Creta a un lloc força turístic, i jo soc molt de platja, així que això també va ajudar-me en la decisió d’anar cap allà”.

I com afronta la futbolista aquesta nova aventura? Amb l’objectiu de ressorgir després d’uns anys complicats, i és que Ruzafa vol tornar al seu millor nivell “perquè des del Niça no aconsegueixo treure’l, llavors per les lesions i els pocs minuts, i ara perquè enguany no ha anat com m’hauria agradat, i ja m’estic preparant per donar la meva millor versió i ajudar l’equip”.