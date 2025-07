L’FC Andorra s’estrena contra l’Albacete a Múrcia

Publicat per

Quan tot just fa un mes i dos dies de l’últim partit de l’FC Andorra, el de l’ascens davant de la Ponferradina, el conjunt tricolor disputarà avui el primer partit del curs 2025-2026 amb el primer duel de pretemporada davant de l’Albacete. Els tricolors es veuran les cares amb un dels rivals que es trobaran a la Segona Divisió al Pinatar Arena de Múrcia (19.00 hores). Aquesta serà doncs, la primera oportunitat de veure el nou FC Andorra amb les incorporacions que ja han arribat a l’equip.

Luismi marxa cedit al Cartagena de primera RFEF

Qui no hi serà és Luismi Redondo, ja que el club va confirmar ahir que sortirà cedit al Cartagena de Primera RFEF. El curs passat va disputar 36 duels entre lliga, Copa i play-off, però no entrava als plans del nou tècnic i se li ha buscat una sortida a préstec perquè té contracte fins al 2027.