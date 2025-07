L'FC Andorra perd contra l'Albacete (2-0)

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha encetat la pretemporada amb una derrota per 2-0 davant de l’Albacete. Els tricolors han fet una bona primera meitat, on s’haguessin pogut avançar al marcador, però a la segona s’han vist superats pel conjunt castellà, un dels rivals que es trobarà enguany a la Segona Divisió.

Ibai Gómez ha sortit amb una aliniació amb fins a vuit fitxatges (Yaako, Carrique, Gael Alonso, Imanol, Domenech, Le Normand, Uzkudun i Minsu), però els tricolors han sortit molt millor que el rival, acumulant la possessió, sortint ràpid quan era necessari, i tenint les primeres arribades, com en un tir de Minsu des de la frontal que ha tret Mariño. L’Albacete estava sotmès, però també ha generat perill a la contra, com en 1 contra 1 de Morcillo que Yaako ha enviat a córner. Minsu i Imanol García de Albéniz portaven el protagonisme tricolor molt incisius per la banda esquerra, mentre els castellans feien mal a la contra, com en una que ha acabat rematada per Puertas amb el cap i que ha sortit desviada, o amb una altra de Morcillo que també ha anat fora. Els tricolors han semblat anar baixant poc a poc la intensitat com es normal en el primer duel de pretemporada, però el marcador no s’ha mogut ja abans del descans.

El tècnic tricolor ha canviat a gairebé tot l’equip al descans amb l’excepció de Gael Alonso, però el que no ha canviat ha estat la manera de jugar de l’Albacete, fent molt mal en velocitat, i aconseguint així l’1-0 gràcies a Valverde. Però més enllà del gol, pitjor ha estat la lesió d’Almpanis, que ha hagut de deixar el terreny de joc als 20 minuts de la represa després d’haver entrat al descans. I gairebé sense temps per a refer-se d’aquesta circunstància, els castellans han fet el segon gràcies a Jon García amb una rematada de cap. L’FC Andorra s’ha mostrat molt inferior al seu rival a la segona meitat, però no ha deixat de buscar el gol, com amb un tir d’Iván Rodríguez ja al tram final del partit, o un d`Álex Calvo després d’una bona acció individual, però el marcador ja no s’ha mogut.

Els tricolors seguiran amb l’estada a Múrcia, i dissabte s’enfrontaran a l’Al-Rayyan de tornada cap al Principat per seguir amb la pretemporada.

FITXA TÈCNICA:

ALBACETE: Mariño, Álvaro R., Vallejo, Pepe Sánchez, Fran Gámez; Riki, Javi Villar; Jota, A. Medina, Morci; Puertas.

FC ANDORRA: Yaako; Carrique, Bomba, Gael Alonso, Imanol; Molina, Marc Domènech, Le Normand; Álvaro Martín, Uzkudun, Minsu.

TAMBÉ HAN JUGAT: Nabil, Víctor Valverde, Dani B., Capi, Marcos M., Jon García, Pacheco, Meléndez, J. Moreno, Ahmed –Albacete–; Owono, Ibarrondo, Villahermosa, Álex Calvo, Morán, Manu Nieto, Lauti, Almpanis, Martí Vilà, Alende, Encuentra, Iván Rodríguez –FC Andorra–

GOLS: 0-1, Valverde (58’); 0-2, Jon García (68’).

ÀRBITRE: Juan Francisco Roca Robles (Múrcia).

TARGETES: Groga a Valverde –Albacete–.

ESTADI: Pinatar Arena (San Pedro del Pinatar, Múrcia).