Encamp acull l’Europeu sub-17 de petits països

Encamp acollirà aquest cap de setmana el Campionat d’Europa sub-17 de vòlei platja masculí i femení com un dels esdeveniments per dinamitzar la parròquia a través d’aquest esport. I és que més enllà de la cita que es farà a la pista de la piscina de La Mola, la instal·lació acollirà també altres activitats durant l’estiu per potenciar les pistes. Pel que fa a la cita d’aquest cap de setmana, Andorra participarà amb dos equips masculins (Lucas Prenas i Ferran Martín, i Isaac Garcia i Ot Comas) i dos de femenins (Amaya Besnier i Georgina Aller, i Aina Garcia i Naran Casamajor), en una prova que comptarà també amb competidors d’Islàndia, les Illes Fèroe, Irlanda o Escòcia.