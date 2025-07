La Comapedrosa comptarà amb més de 800 participants

Publicat per

El Mountain Festival Comapedrosa comptarà aquest cap de setmana amb més de 800 competidors de 20 nacionalitats a les quatre curses programades que s’inclouen al circuit de les XTERRA Trail Run World Series. Tot i haver deixat d’estar dintre del circuit de la Copa del Món des de fa uns anys, l’esdeveniment ha seguit comptant amb una bona salut.

Durant la jornada de dissabte es farà la vertical Comapedrosa amb vuit quilòmetres i 1.483 metres de desnivell positiu, a més de les curses infantils, mentre que per diumrenge quedaran els plans forts del Mountain Festival Comapedrosa amb les tres curses amb més distància. L’XTERRA Marathon Comapedrosa tindrà 36 quilòmetres i 3.322 metres de desnivell, l’XTERRA Skyrace Comapedrosa comptarà amb 24 quilòmetres i 2.375 metres de desnivell, i la Skyrace Arinsal comptarà amb 19 quilòmetres i 1.456 metres de desnivell.

A més de les curses, hi haurà també diverses activitats complementàries a Arinsal com sessions de ioga i pilates a l’aire lliure, música, així com animació i opcions gastronòmiques.