Publicat per Agències Encamp Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp i la Federació Andorrana de Vòlei Platja (FAVB) han signat un conveni de col·laboració per a la celebració de tres grans esdeveniments a la parròquia: el campionat sub-17 dels petits estats, el torneig de festa major d'Encamp i unes dinamitzacions durant les tardes d'estiu amb l'ajuda de la federació i dels monitors a les pistes del sorral de vòlei platja de la piscina de la Mola. Tres cites "molt importants per a Encamp", ja que després de les reformes de les pistes es reactivarà l'activitat i també per donar importància al voleibol en ser un territori esportiu, segons ha confirmat el conseller d'Esports d'Encamp, Nino Marot. "A través de la federació hem trobat aquesta bona sinergia per poder dinamitzar totes aquestes tardes que estan plenes de canalles gaudint de l'esport i, a més, també la utilitzem amb l'àrea de Jovent i usuaris o turistes que venen a fer-ne ús" ha confirmat.

"Estem contentíssims que una altra parròquia aposti pel vòlei platja. Realment, estem sorpresos positivament, ja que estem veient que això funciona", ha explicat el president de la FAVB, Xavier Folguera. Segons ha revelat, en els tornejos dels dimarts al vespre s'apunten bastants equips, tant femení com masculí, i ha concretat que en el darrer torneig van ser-hi dotze els equips participants. "Esperem que duri molts anys, perquè han fet una pista molt bonica i amb una sorra perfecta. Són condicions ideals", ha expressat. Per la seva banda, Marot ha recordat que la voluntat de la corporació comunal no només és donar-li sortida al voleibol pista, on hi ha la presència del Vòlei Club Encamp, sinó també del vòlei platja durant l'estiu i amb el nou sorral.

Cal recordar que les pistes van estar tancades durant dos anys i es van reobrir el 2024 després de millorar la sorra i la seguretat d'aquestes. Així mateix, Marot ha incidit que qualsevol persona pot venir a gaudir i a practicar el vòlei platja de 10 a 20 hores —tot i que amb reserva prèvia es pot allargar l'horari fins a les 22 hores— pel preu d'entrada diari de la piscina. També ha destacat que els usuaris dels complexos esportius d'Encamp i el Pas de la Casa ho tenen inclòs amb l'abonament.

El conveni, tot i que ja s'ha iniciat amb les activitats de dinamització, continuarà aquest mateix cap de setmana amb el campionat sub-17 dels petits estats on participaran les Illes Fèroe, Islàndia, Irlanda, Escòcia i, per descomptat, Andorra amb dos equips tant masculí com femení. "És una manera de treballar la base des de la federació", ha concretat Folguera. Després de la participació en l'europeu absolut a Escòcia amb una 5a i 9a plaça, des de la FAVB han confirmat que també es participarà el primer cap de setmana del mes d'agost en l'europeu sub-19 a Irlanda.

La voluntat es continuar promocionant el voleibol platja i, per això, Folguera ha desitjat que algun comú més pugui endinsar-se en aquesta disciplina. Fins ara, a Ordino es fan els treballs de tecnificació, però només Encamp i Andorra la Vella han inclòs activitats i pistes de vòlei platja. "Hi ha perspectives d'ampliar-ho, però no serà aquest estiu. Potser per al vinent", ha revelat el president de la FAVB, tot i no voler desvelar cap nom de parròquia.

Valoració positiva de l'estada dels equips de bàsquet

El París Basket de Tiago Splitter i l'FC Barcelona bàsquet de Joan Peñarroya aterraran durant l'estiu a Encamp per dur les estades de la pretemporada. Unes estades que des del comú d'Encamp s'han valorat molt positivament, ja que "a banda de les de l'hivern, en l'estiu té el seu pes molt important amb el ciclisme i el bàsquet, entre altres esports", ha confirmat el conseller d'Esports i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot.

En aquest sentit, ha destacat que el conveni amb l'entitat blaugrana ajuda al fet que la parròquia es pugui posicionar com una vila d'esport, així com donar-li visibilitat tant al centre vila com al Pas de la Casa. "Enguany tindrem un cartell de luxe amb el París, el Barça i el MoraBanc Andorra" ha confirmat Marot, en referència a l'anual trofeu d'Encamp.