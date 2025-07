Blasi i Marijuan cauen a la primera ronda de l’Europeu sub-14

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra va quedar-se sense representació a l’Europeu sub-14 de tenis que s’està celebrant a la localitat txeca de Most després que Iu Blasi i Martí Marijuan caiessin eliminats a la primera ronda de la competició celebrada ahir. Tots dos tenistes van trobar-se al davant contricants millors, i no van poder aconseguir l’accés a la segona ronda del Campionat d’Europa que s’està fent a Txèquia, i que compta amb la presència de les millors raquetes joves del continent.

Tots dos van perdre davant de rivals superiors

El primer a entrar en escena va ser Iu Blasi, va caure derrotat per 6-1 i 6-0 davant del romanès Calin Mihai Munteanu, que no va donar cap opció al jove tenista tricolor, tot i lluitar-ho fins al final. De la seva banda, Martí Marijuan va veure’s les cares amb l’austríac Jakob Mittermayr, que va imposar-se per un contundent 6-0 i 6-0, aconseguint així passar a la segona ronda del Campionat d’Europa per la via ràpida sense cedir cap joc.