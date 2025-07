Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Futbol tancarà la temporada 2024-2025 amb 2,8 milions d’euros extra de la UEFA corresponents al programa HatTrick per ajudar totes les competicions continentals. En el sisè cicle d’aquesta ajuda de la UEFA, que va del 2024 al 2028, cada associació nacional pot rebre fins a 5 milions fixes per a infraestructures (en el cas de la FAF, es rebran per al nou estadi d’Encamp), mentre que cada país pot obtenir fins a tres milions més cada any (12 en total) com a variable, tant per la solidaritat anual, com pels incentius per dur a terme activitats que millorin el futbol al país en qüestió. I aquí és on la federació nacional ingressarà més de 2,8 milions d’euros (concretament 2.885.000 euros) dels tres milions possibles per aquest concepte, una xifra superior a la de la campanya anterior (última del cinquè cicle) quan la FAF va ingressar 2.321.700 en pagaments solidaris i per incentius, quan el màxim aspirable era de 2,4 milions, dada que suposa que la xifra d’enguany sigui de 563.300 euros més que a la campanya anterior, segons la documentació a què ha tingut accés el Diari.