Setmana clau per algunes de les sortides a l’FC Andorra

L’FC Andorra enceta una setmana clau per al futur immediat de diversos jugadors que es troben a la rampa de sortida i que no continuaran vestint de tricolor la propera temporada. Juanda Fuentes, que havia renovat automàticament el seu contracte fins al 2027 amb l’ascens del club a Primera RFEF, sortirà cedit al Nàstic de Tarragona i el mateix camí seguirà Luismi Redondo, que també marxarà en préstec al Cartagena. En el cas de Álvaro Peña, la seva situació encara s’està negociant. El migcampista tenia un any més de contracte garantit en cas d’ascens, però el club i el jugador estan treballant en una possible rescissió, i tot apunta que el seu destí podria ser el Racing de Ferrol, també de Primera RFEF. Pel que fa a Almpanis, les converses per posar fi al seu contracte continuen obertes i d’Erik Morán no es descarta una possible continuïtat. El migcampista manté un vincle especial amb el nou entrenador tricolor, Ibai Gómez, amb qui va coincidir durant tres temporades a l’Athletic Club (2012-13, 2013-14 i 2014-15) i el tècnic valora tot el que pot aportar Morán tant dins com fora del terreny de joc.