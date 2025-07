La selecció sub-18 perd contra Luxemburg en un partit ajustat fins al final

Publicat per Redacció Tirana (Albània) Creat: Actualitzat:

La selecció andorrana sub-18 no va poder donar continuïtat al bon debut al Campionat d’Europa C, que s’està disputant a Tirana (Albània), i va caure davant Luxemburg per 81 a 74 en un partit molt ajustat. Després d’un primer triomf convincent davant Moldàvia, l’equip dirigit per Chus Aranda afrontava el duel amb la intenció de fer un pas important cap a la classificació, però no va poder mantenir l’encert en els moments clau del darrer quart. El jugador més destacat va ser Ignasi Armengol, que va signar una actuació brillant amb 23 punts, quatre rebots, quatre assistències i 24 de valoració.

Amb aquest resultat, Andorra suma una victòria i una derrota al torneig, i encara manté opcions per seguir avançant en la competició. El pròxim partit serà dimecres a les 19.30 h, davant l’amfitriona Albània i el darrer compromís a la fase de grups serà dijous davant Malta.