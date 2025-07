En plena altitud i amb la mirada posada en una temporada clau, marcada pels Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina, Irineu Esteve i Gina del Rio han començat la seva preparació a Font Romeu, on des del 9 de juliol i fins dimecres duen a terme una estada de pretemporada juntament amb l’equip de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE).

El grup –format pels dos fondistes, el director esportiu Xabier del Val, l’entrenador Marc Puigsubirà i la fisioterapeuta Cristina Ara– treballa en doble sessió diària, amb rollerski al matí i gimnàs o cursa de muntanya a la tarda. En el cas d’Irineu Esteve, les sessions estan adaptades, ja que encara es troba en fase de recuperació després d’una operació al maluc. Malgrat tot, ha pogut sumar qualitat als entrenaments i s’ha mostrat optimista: “Estic molt content de poder ser aquí, encara que no estic al 100%. Ja puc fer bici i rollerski, i això és molt positiu. La veritat és que l’evolució va molt millor del que esperàvem.” El procés de rehabilitació, inicialment previst per quatre mesos, ha anat més ràpid del planejat, fet que podria permetre’l competir abans d’hora. “Si seguíssim el pla inicial, no podríem competir fins d’aquí a dos mesos. Però ara ja contemplem fer-ho al Blink Festival. Hem avançat dos mesos i això és molt bona notícia”. Tot i les bones sensacions, l’andorrà manté la prudència. “Hem d’anar amb compte. És una operació de maluc, potser no era molt important, però s’ha de cuidar”.

“Encara no estic al 100% però l’evolució de l’operació al maluc va molt millor del que esperàvem” Irineu Esteve, Fondista de la FAE

Per a Gina del Rio, aquesta pretemporada arriba després d’un any excel·lent en resultats i amb una càrrega emocional especial. “Els resultats de la temporada passada van ser molt bons, més del que esperava, i això sempre genera una mica de pressió. Ara estem treballant per millorar el que cal, amb ambició però també amb serenitat”. L’objectiu olímpic és present, tot i que encara no assegurat. “Encara no està clara la meva participació als Jocs, però sempre és un objectiu. I no només per ser-hi: si em classifico, vull intentar fer un bon resultat. Hi ha la possibilitat d’anar-hi i no ho descartem”. Mentrestant, Del Rio té marcat un altre gran repte: el Mundial Sub-23, que se celebrarà a Trondheim, el mateix escenari del Mundial absolut de la temporada passada. “És una pista que m’agrada molt i per mi és un objectiu clar. També m’agradaria tornar a competir en alguna Copa del Món, com l’any passat.”

“Els resultats de la temporada passada van ser molt bons i això genera una mica de pressió” Gina del Rio, Fondista de la FAE

Poc després de l’estada a Font Romeu, l’equip iniciarà el primer test competitiu: el Blink Festival, del 6 al 9 d’agost a Noruega. La pretemporada continuarà al túnel de neu de Torsby (Suècia) del 19 al 31 d’agost, amb entrenaments sobre neu real. Al setembre, nova estada d’altura a Font Romeu i, abans de començar la competició, esquí a Davos (Suïssa), on es posarà punt final a la preparació per entrar en ritme de Copa del Món.