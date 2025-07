La femenina és cinquena i el masculí salva la categoria

Publicat per Redacció Budapest (Hongria) Creat: Actualitzat:

Les seleccions sub-18 d’Andorra de rugbi a set van completar amb èxit la seva participació en el Campionat d’Europa, categoria Trophy, celebrat a Budapest. Després d’un inici amb tres derrotes per a cada combinat, el femení va reaccionar ahir amb dues victòries a la segona fase –22 a 7 contra Moldàvia i 0 a 27 davant Lituània– i va finalitzar en una meritòria cinquena posició, en una categoria sense descensos. Per la seva banda, la selecció masculina, dirigida per Paul Greffier, es jugava mantenir-se a la Trophy 1, la segona divisió continental. Els andorrans van encaixar derrotes davant Israel, Turquia i Croàcia, i a la segona fase van perdre el primer duel contra Moldàvia (19-10), fet que els abocava a jugar la final per evitar el descens. Però en el moment decisiu, l’equip va respondre amb contundència i va superar Bulgària per 48 a 0.