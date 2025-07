Les seleccions andorranes sub-18 de rugbi a set, masculina i femenina, no van poder començar amb bon peu el Campionat d’Europa, categoria Trophy, que es disputa a Budapest. Tant els nois com les noies van encaixar tres derrotes en la fase de grups, però mantenen viu l’objectiu d’aprofitar la segona jornada per millorar sensacions i tancar el torneig amb una nota positiva.

El conjunt masculí, dirigit per Paul Greffier, va veure’s superat en el debut per Israel (21-0), i més tard per una potent Turquia (47-14). En el tercer partit van mostrar una clara millora competitiva, però tot i l’esforç van acabar cedint per la mínima davant Croàcia (17-14). En el cas de la selecció femenina, el retorn a la competició sub-18 –quatre anys després– va ser intens i exigent. El combinat entrenat per Matthieu Delleris, integrat en un 80% per jugadores del Lycée, va perdre 29-7 contra Suècia, 20-10 amb Lituània i 31-0 davant Turquia. Tot i això, l’equip va mostrar cohesió i voluntat d’aprenentatge en un escenari continental de màxima exigència.

Els nois lluitaran per la cinquena plaça i evitar jugar la final pel descens

Així, avui es disputa la segona fase del torneig, on el combinat masculí lluitarà per la permanència a la categoria Trophy. Si guanyen el primer partit del dia, tindran accés a la lluita pel cinquè lloc, però en cas de derrota es veuran obligats a disputar una final per evitar el descens. En canvi, les noies afrontaran l’eliminatòria pel tercer i quart lloc de consolació, en un partit que els enfrontarà a Hongria, sense risc de perdre la categoria, ja que no hi ha descensos en el quadre femení, i buscaran tancar la seva participació amb una victòria.