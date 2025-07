L’HC Serradells ja coneix els rivals per al curs que ve

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’Handbol Club Serradells ja coneix els rivals amb qui competirà en la seva primera temporada a Segona Catalana, després de l’ascens assolit el curs passat. El sorteig va situar els andorrans al Grup B, format per 16 equips i amb una plaça encara per adjudicar, i inclou conjunts com el CH Sant Andreu B, el CH La Salle Montcada C, el CH Sant Joan Despí C, descendit de nou de Primera. A més, altres rivals destacats com el Molins de Q-H Molins B, el Gavà B, l’Handbol Ègara B, el BM Polinyà Júnior, el CE Tortosa-Ascensors Dermisa i el Sant Martí Adrianenc, campió de Tercera. La lliga arrencarà el 28 de setembre amb format de lliga regular a doble volta, i una fase final amb eliminatòries.