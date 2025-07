L’FC Andorra va anunciar la incorporació del central Javier Vicario com a nou jugador tricolor, que arriba lliure procendent de l’Arenas de Getxo i firma per a dues temporades. Tot i vestir-se de tricolor, el club ha decidit cedir-lo al Barakaldo durant la temporada 2024-2025, on el defensa sorià, de 23 anys, podrà continuar la seva projecció a Primera RFEF.

Signa per dos anys amb els tricolors però jugarà a préstec a Lasesarre

Vicario és un central esquerrà d’1,88 metres d’alçada, amb bona sortida de pilota i solidesa defensiva. Format al CD Numància, va fer el salt a Itàlia, on va disputar dues temporades amb el filial de la Roma (2020-2022). Després del seu pas per la Sèrie A juvenil, va tornar a Sòria i la temporada passada va defensar els colors de l’Arenas de Getxo, equip amb el qual va aconseguir l’ascens a Primera RFEF sota les ordres d’Ibai Gómez, actual tècnic tricolor. A l’Arenas, per tant, ha compartit vestidor amb Uzkudun i Ibarrondo, també incorporats aquest estiu pel FC Andorra i que aniran cedits el proper curs, així com el lateral dret Jan Encuentra, procedent del Betis. Ara, amb el seu pas pel Barakaldo, Vicario tindrà l’oportunitat de consolidar-se en una categoria exigent i continuar el seu desenvolupament com a central amb projecció. A banda de la marxa dels recentment fitxats per anar cedits, la direcció esportiva treballa per seguir realitzant incorporacions i, sobretot, per reactivar les sortides. En aquest apartat, futbolistes com Juanda, Berto, Luismi Redondo, Erik Morán o Almpanis -amb què se segueix negociant la rescissió de contracte- estarien a l’aparador per fer les maletes a curt termini. L’equip segueix treballant en l’estada de San Pedro del Pinatar (Múrcia) on ha de disputar dos amistosos de preparació.