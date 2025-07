El futbol andorrà viu un dels millors moments de la seva història i el que fins fa poc semblava un objectiu llunyà ara es presenta com una realitat palpable. Andorra ha pujat al 47è lloc al rànquing de coeficients de la UEFA, recollint 6,165 punts acumulats en les darreres cinc temporades, superant països com Luxemburg, Bielorússia, Irlanda del Nord, Geòrgia i Gal·les. Una fita sense precedents que consolida el creixement del futbol del país a escala continental.

Si Andorra manté la 47a posició UEFA obtindrà la quarta plaça





Aquesta classificació permetria a la Lliga Multisegur, si la manté fins a l’estiu vinent, disposar de quatre places europees per a la temporada 2027–2028 i seria la primera vegada que un quart equip del país disputa competició europea, un salt esportiu i institucional majúscul per a la competició nacional i per al model de creixement consolidat en els darrers anys. La temporada europea actual ha estat fonamental per aquest impuls, ja que tots tres equips andorrans participants –Inter Escaldes, FC Santa Coloma i Atlètic Escaldes– ja s’han classificat per a la segona ronda prèvia de la UEFA Conference League, un fet que no es produïa des de feia dos anys. I la dada més rellevant: Andorra ha començat l’estiu amb tres equips sumant punts, una condició essencial per al càlcul del coeficient nacional.

La lliga aspira a, per primer cop, tenir tres equips en una tercera prèvia

L’Inter d’Escaldes, com a campió de la Lliga Multisegur, ha arrencat des de la Champions League i, tot i jugar només una primera prèvia i caure eliminats, la imatge ha estat magnífica. En una eliminatòria molt ajustada davant l’FCSB de Bucarest, el conjunt escaldenc ha descarrilat de la màxima competició, malgrat una victòria memorable en el partit de tornada contra l’equip romanès. Ara, l’Inter es trasllada a la Conference League, on s’enfrontarà a l’Olimpia de Ljubljana eslovè. L’Atlètic Escaldes, per la seva banda, ha protagonitzat una eliminatòria contundent contra l’F91 Dudelange de Luxemburg. Amb un 2-0 a Encamp i el triomf aquest dijous per 2 a 3 a domicili, els de Dani Luque han demostrat competitivitat i maduresa i es preparen ara per enfrontar-se a l’Atlètic Dynamo City d’Albània. Amb una mica més de suspens, però amb l’objectiu complert, l’FC Santa Coloma també ha superat la primera ronda. Tot i perdre dijous 0 a 2 a casa contra el Borac Banja Luka, l’a 1 a 4 de l’anada a Bòsnia ha estat suficient per segellar el pas a la següent eliminatòria, on s’enfrontaran al Polyssia FC d’Ucraïna. És la repetició de l’escenari del 2023, amb els mateixos tres equips en joc, tot i que aleshores només els colomencs van aconseguir avançar fins a la tercera ronda en eliminar el Sutjeska de Montenegro amb remuntada inclosa.

El rànquing UEFA

El rànquing UEFA de federacions estableix quants equips de cada país poden accedir a les competicions europees. Aquest sistema es basa en els resultats dels clubs durant cinc temporades consecutives, i els punts obtinguts en funció dels partits jugats, guanyats o empatats -ja sigui en prèvies o fases de grups- es divideixen entre el nombre total d’equips participants del país. Aquest estiu, Andorra ha arrencat en la 50a posició amb 4,832 punts, la darrera plaça que dona dret a quatre equips a Europa, però gràcies a l’actuació dels tres equips ja ha ascendit fins al 47è lloc, millorant notablement el registre. Això situa el país per sobre de rivals directes com Gal·les (5,624), Macedònia (5,416) o Bielorússia (5,875), i per sota de Geòrgia i Irlanda del Nord. Si aquesta tendència es manté i la classificació es consolida fins al tancament del cicle, Andorra tindrà quatre equips a les competicions europees l’estiu del 2027: un a la Champions League (el campió de lliga), dos a la Conference League (segon classificat i campió de Copa) i un quart classificat de lliga també a la Conference, iniciant des de la primera ronda prèvia. Queda clar que aquest escenari suposa molt més que una dada estadística, ja que implica més projecció internacional, més rodatge per als clubs, més visibilitat i més ingressos.