Alexandra Mejia tanca el Mundial amb una 58a posició als 5 quilòmetres

Alexandra Mejia va posar punt final a la seva participació en el Campionat del Món que se celebra a Singapur, debutant en la prova dels cinc quilòmetres en aigües obertes, on va finalitzar en la 58a posició, a més d’11 minuts de la guanyadora. La tricolor, que havia tingut males sensacions en la cursa de 10 km, ha destacat la duresa de la prova per la forta calor i humitat, però ha celebrat haver completat el seu primer 5 km internacional. “Estic contenta d’haver pogut acabar aquesta prova. Malgrat les condicions, he pogut representar Andorra per primer cop a la història en un mundial d’aigües obertes”, va declarar la nedadora becada per World Aquatics.