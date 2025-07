Vicky Jiménez queda fora als vuitens de l’Iasi Open

Publicat per Redacció Iasi (Romania)

Vicky Jiménez Kasintseva va quedar eliminada als vuitens de final del WTA Iasi Open, després de perdre en tres sets (3-6, 6-3 i 6-3) contra la romanesa Irina-Camelia Begu, de 34 anys, número 110 del rànquing mundial i setena cap de sèrie de torneig. El partit va mostrar una Vicky competitiva, que va començar molt bé, però que va acabar superada pel joc més sòlid i experimentat de la seva rival. Jiménez va encetar el compromís amb molt bon peu, imposant-se en el primer set per 3-6 gràcies a una gran intensitat i consistència des del fons de pista. Tanmateix, Begu va reaccionar amb autoritat, imposant-se en els dos següents parcials per 6-3 i 6-3, aprofitant els errors no forçats de l’andorrana i la seva superior experiència en moments clau. Ara, Vicky ja pensa en el WTA 125 de Palerm, on començarà la competició el proper dilluns.