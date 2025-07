Verdú farà dues estades a Saas-Fee i una a Ushuaia

Publicat per Redacció Ordino Creat: Actualitzat:

Joan Verdú segueix amb la seva preparació de la temporada i el seu equip, dirigit per Juan Lago, ja té tancades les estades d’estiu. En seran tres: dues a Saas-Fee (Suïssa) i una, la llarga, a Ushuaia (Argentina). Primer, aquest diumenge Verdú viatjarà a Saas-Fee, fins al 24 de juliol, per esquiar els dies 21, 22, 23 i 24, dia de sortida. A partir d’aquí, continuarà gairebé un mes amb la seva preparació física, per tornar a tenir una nova estada a l’estació suïssa, però ja a meitat del mes d’agost. El 17 d’agost viatjarà novament a Saas-Fee, per esquiar els dies 18, 19, 20 i 21. Una vegada finalitzada aquesta primera part de la pretemporada, l’equip al complet iniciarà l’estada més important de l’estiu, amb el viatge a l’Argentina. El 31 d’agost, Verdú i el seu equip volaran a Ushuaia, per esquiar del 2 al 28 de setembre. La tornada a Europa està prevista l’1 d’octubre.