L’equip femení de velocitat de la FAE, format per Cande Moreno i Jordina Caminal, afronta amb ambició la pretemporada, amb l’estructura tècnica consolidada i l’horitzó dels Jocs Olímpics de Milano-Cortina cada cop més present. L’equip manté intacta la seva estructura, amb Xoque Bellsolà al capdavant com a responsable de grup, Mathis Cottet com a skiman i Damià Costa en la preparació física.

Cande, amb vista als Jocs Olímpics i Jordina, il·lusionada després de la lesió



Cande Moreno arriba carregada de motivació després d’un any amb dificultats físiques i emocionals, però que va culminar amb una brillant tercera posició al supergegant del Nacional de França a Méribel. “Estic supercontenta, la preparació està anant superbé”, assegura l’esquiadora andorrana, que recorda que la temporada passada venia d’una lesió complicada al genoll i al turmell, i que va condicionar molt el seu treball durant l’estiu. “Va ser una pretemporada molt diferent, però aquest any podem afrontar-la al 100% i això em motiva moltíssim”. Moreno també té molt present que es tracta d’un any olímpic, fet que afegeix exigència i il·lusió. “Encara no sabem si hi aniré, però la preparació i la motivació sempre és una mica extra”. Jordina Caminal, per la seva banda, torna a la dinàmica de treball després d’haver-se operat al febrer per unes molèsties persistents al menisc extern del genoll dret, que la van obligar a donar per acabada la temporada abans d’hora. Ara, un cop superada la intervenció, es mostra satisfeta amb la seva evolució: “Vaig tornar a esquiar a principis de juny i la veritat és que molt bé. Sí que vaig tenir alguna molèstia, però els últims dies em vaig notar molt bé i vaig agafar confiança per atacar ara a Xile quan hi vagi”.